Jacques Dessange : Mort du coiffeur des stars, à l'histoire familiale compliquée

Le monde de la coiffure ne compte pas beaucoup de grands noms mais Jacques Dessange en fait partie. Ce dernier est mort à l'âge de 94 ans, une triste nouvelle annoncée par son avocat à l'AFP dans la soirée. En plus d'avoir été un coiffeur apprécié des stars de cinéma, il a été le fondateur du célèbre groupe international de coiffure.

Le décès du coiffeur-entrepreneur a été confirmé à l'AFP par un porte-parole du groupe Dessange International. Né en 1925 en Sologne, Jacques Dessange avait ouvert ses premiers salons en 1954, s'attirant la sympathie des personnalités en inventant le "coiffé-décoiffé" avant de développer un empire présent dans 43 pays.

Celui qui a connu son heure de gloire dans les années 50-60, a également connu une histoire familiale compliquée. En 2011, Jacques Dessange a accusé son fils Benjamin de l'avoir écarté de son propre groupe. "Je ne mourrai tranquille que lorsque Benjamin aura été viré de la société que j'ai bâtie. [...]. Je vais déposer plainte dans les prochains jours pour abus de confiance aggravé contre mon fils", avait-il lâché à l'époque à La Nouvelle République.

L'ancien roi des ciseaux avait alors décidé de rendre un ouvrage de 48 pages public, baptisé Le Complot (accessible sur Internet mais protégé par un mot de passe), dans lequel il racontait comment il aurait été évincé de la société qu'il a construite. Un livret originellement destiné à ses proches et franchisés pour leur témoigner leur amour malgré son éloignement de la compagnie. Son fils Benjamin n'était pas le seul dans son collimateur mais également Olivier Millet, qui était alors le principal actionnaire du groupe.

Jacques Dessange, qui avait décidé de se séparer d'une partie de ses biens, revenait sur les faits qui se seraient déroulés en 2008, lorsqu'un groupe financier s'était emparé de la majorité du capital de la compagnie alors dirigée par Benjamin Dessange, qu'il avait nommé 2005 à la tête du groupe. "Je continuais à aller au bureau, mais je n'avais aucun rendez-vous. Des franchisés s'en sont inquiétés. Benjamin et ses associés leur avaient indiqué que je n'étais plus compétent", disait-il. On m'a demandé de ne plus mettre les pieds au bureau [...] Mon fils m'a littéralement jeté dehors". Jacques Dessange avait par la suite été condamné pour atteinte à la vie privée envers son fils.

L'affaire avait, à l'époque, était qualifiée d'affaire Bettencourt bis.

Son père, coiffeur star du village

Longtemps prénommé Hubert, Jacques Dessange est né en 1925 à Souesmes, petit village de Sologne. Fils unique, son père était le coiffeur vedette de la région et sa mère tenait le bistrot attenant au salon de coiffure. A 20 ans, le futur Jacques Dessange monte à Paris avec son nécessaire de coiffure et écume les salons pour femmes dont il est sans cesse viré.

En 1947, il se fait repérer par Louis Gervais, coiffeur réputé qui l'envoie pour l'été dans son salon de Trouville. C'est là qu'il invente son fameux coiffé-décoiffé. Le bouche-à-oreille s'active lorsqu'il rentre à Paris et il abandonne alors Hubert pour Jacques, son deuxième prénom. Le succès grandissant, il se met à coiffer les stars : France Gall, Dany ou Sheila. Il devient finalement le coiffeur officiel du Festival de Cannes, invente le système de la franchise et multiplie les ouvertures de salons dans le monde. C'est également à lui que l'on doit le Babyliss.