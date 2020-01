Jacques Martin, animateur "tyrannique" ? Julien Courbet se confie...

Si Julien Courbet est aujourd'hui un animateur connu de tous les Français, il n'a pourtant pas eu un début de carrière aisé. En effet, bien avant qu'il prenne les commandes de l'émission Sans aucun doute (TF1) de 1994 à 2008, l'homme de 54 ans est passé par la case Jacques Martin... Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce dernier était loin d'être tendre. Invité sur le plateau de De quoi j'me mêle, présenté par Éric Naulleau sur C8, Julien Courbet est revenu sur ses expériences avec le célèbre présentateur.

"C'était une sorte de génie, un homme venu d'ailleurs...", commence-t-il avant de raconter les moments de calvaire qu'il a vécus face à cet homme "très dur". "Quand on lui présentait les sketchs, il était derrière un énorme bureau de ministre où il avait une Bible, une énorme Bible qui faisait presque 1 mètre de haut. Il fallait se lever, ce qui est quand même assez humiliant, et de temps en temps, il partait dans ses pensées, et il commençait à lire la Bible. Au bout d'un moment, il fermait sa bible et il disait 'Tu nous as pas fait ton sketch, Julien'... alors que ça faisait dix minutes que j'étais debout !", raconte-t-il, provoquant ainsi la stupeur de ses camarades chroniqueurs.

Aujourd'hui, Julien Courbet n'hésite pas à décrire Jacques Martin comme quelqu'un de "tyrannique", loin de l'image que l'on pouvait avoir de lui en regardant L'École des fans. À l'époque au beau milieu de sa vingtaine, Julien Courbet raconte avoir passé des soirées à pleurer, tant le rythme imposé par l'animateur était intensif. "J'ai pleuré plus d'une fois... Je débarquais à Paris, je me suis retrouvé à pleurer le soir parce que c'était très très dur en plateau", confie-t-il avant de tout de même rendre hommage au grand homme qui l'a propulsé à la télévision. "À côté de ça, il m'a dit des choses d'une gentillesse... très intimes, que je ne répéterai pas ici. Mais c'était quand même compliqué...", conclut-il.

Aujourd'hui présentateur phare de Capital sur M6 et chroniqueur récurrent sur C8, Julien Courbet a pourtant commencé sa carrière au début des années 1990 dans Ainsi font, font, font et Dimanche Martin. S'il a vécu des instants difficiles auprès de Jacques Martin, cela lui a permis de se forger une mentalité à toute épreuve.