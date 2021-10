Jade (Koh-Lanta) : Fiançailles rompues avec Olivier, nouvel amoureux... Photos et explications

Jade a marqué les téléspectateurs lors de sa toute première participation à Koh-Lanta, durant la septième saison baptisée Palawan et dont elle est ressortie gagnante en 2007. Deux ans plus tard, en 2009, la belle a terminé finaliste du Retour des héros... et la voilà de retour en 2021 dans l'édition All Stars célébrant les 20 ans du jeu de survie de TF1, Koh-Lanta, La Légende. Entre sa victoire il y a 14 ans et aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts, notamment du côté de sa vie privée.

À l'époque, Jade était en couple avec un certain Olivier. Les amoureux s'étaient connus sur un site de rencontres avant de finalement se retrouver en Guadeloupe. De son côté, lui avait 37 ans tandis que l'aventurière était âgée de 26 ans. Une différence d'âge de 11 ans qui inquiétait quelque peu Olivier... Tout s'est envolé rapidement pour une belle sérénité et le couple a même eu comme projet l'ouverture d'un complexe sportif au Maroc. Aussi, en février 2009, la belle annonçait une grande nouvelle auprès de nos confrères du magazine Public : son mariage à venir ! "Nous avons voulu franchir une étape de plus... Les fiançailles, c'est un engagement fort, avait-elle lancé. Le fait qu'Olivier m'ait proposé le mariage est fabuleux !"

Depuis, silence radio. En story sur Instagram lundi 18 octobre 2021, lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés, Jade a été interrogée sur Olivier. Elle révèle ainsi ne plus être en couple avec lui. Et la maman d'une petite Sanah (3 ans) de préciser : "Le père de ma fille, ce n'est pas Olivier !" L'occasion également d'en dire un peu plus sur ses amours : Jade n'est pas un coeur à prendre ! Elle partage deux photos d'un bel homme aux cheveux châtains, à la barbe grisonnante et aux yeux bleus, qu'elle présente comme le papa de sa fille. Enfin, alors qu'un internaute demande si elle est toujours en couple avec lui, elle répond par l'affirmative.

Entre sa première participation à Koh-Lanta et aujourd'hui, Jade a rompu ses fiançailles avec Olivier, retrouvé l'amour dans les bras de son compagnon actuel et est devenue maman d'une adorable fillette. D'ailleurs, quitter Sanah pour Koh-Lanta, La Légende a été "dur", d'autant qu'elle sont "très fusionnelles". "Je l'ai allaitée très longtemps. J'étais son doudou, sa tétine et son biberon, confie-t-elle à Télé Star. Partir a été un moyen de couper le cordon. À mon retour, la première chose qu'elle a faite, c'est chercher une tétée."