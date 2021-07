James Harden et Lil Baby contrôlés à Paris, en pleine Fashion Week : ça s'est fini au poste de police

La Fashion Week a mal tourné pour deux invités de marque de l'évènement. Le joueur de basketball américain James Harden et son ami, le rappeur Lil Baby, étaient venus faire un tour à Paris pour assister aux défilés automne-hiver 2021-202 quand ils ont eu affaire aux forces de l'ordre. Comme on peut le voir sur une vidéo qui circule en masse sur Twitter depuis le 8 juillet, la police parisienne a contrôlé et arrêté trois individus, dont l'interprète de Drip Too Hard, sans trop se douter des noms qu'ils allaient découvrir sur les papiers d'identité.

Une forte odeur de cannabis

Selon les informations du journal Le Parisien, publiées le 9 juillet 2021, les forces de l'ordre sont intervenues pour transport de produits stupéfiants. Elles se sont rapprochées des trois suspects, stationnés au niveau du 33 de la luxueuse avenue Montaigne, dans le huitième arrondissement de Paris, aux alentours de 16h50. Comme le précise le quotidien, "une forte odeur de cannabis" émanait de leur véhicule. Lors de la fouille, 20 grammes de cannabis ont d'ailleurs été découverts.