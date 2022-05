James Lafferty marié : l'acteur des Frères Scott a épousé une autre célèbre actrice

Un couple complice dans la vie mais également à l'écran puisqu'ils étaient plus proches que jamais sur le tournage de la série "Everyone is Doing Great ", le 11 mai dernier. "Moi flirtant avec le réalisateur d'Everyone is Doing Great, une série que je recommande vivement à tout le monde de voir. C'est sur Paramount+ en Australie et sur Hulu aux États-Unis. J'ai eu l'honneur de produire et de jouer dans cette série aux côtés de certains de mes meilleurs amis" a t-elle commenté sur Instagram, en partageant un cliché d'elle et son mari. Elle a également dévoilé qu'il y aura une deuxième saison pour cette série dans laquelle elle incarne Andrea Cooper-Davis.

Une histoire qui semble durer donc pour l'ancien acteur des Frères Scott, qui s'était déjà rapproché de célébrités par le passé, comme Eve Hewson, la fille du célèbre chanteur Bono, lors d'une course hippique à Dublin il y a une dizaine d'années.