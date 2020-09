James Lafferty (Les Frères Scott) : Fiancé à sa chérie Alexandra Park

James Lafferty s'est fiancé ! L'acteur de 35 ans, bien connu des téléspectateurs pour avoir incarné Nathan Scott dans la série pour ados Les Frères Scott, a demandé la main de sa compagne l'actrice Alexandra Park, âgée de 31 ans.

C'est sur son compte Instagram suivi par 1,1 million de followers que l'acteur a révélé l'heureuse nouvelle, le dimanche 6 septembre 2020. "Elle a dit oui", a-t-il sobrement commenté en légende d'un selfie le représentant dans sa cuisine, enlacé par son amoureuse. On peut découvrir au passage la bague que James Lafferty a offerte à Alexandra Park. De toute évidence, il y a mis les moyens en optant pour un diamant. Mais la jeune femme n'a pas pris la peine de partager sa joie avec ses propres followers, continuant à faire profil bas sur son histoire d'amour. D'ailleurs, le couple est rarement vu ensemble. La première apparition des futurs mariés remonte à 2018, lors de leur participation au Festival de Monte-Carlo, rappelle le site Just Jared.

James Lafferty a connu plusieurs histoires de coeur auparavant. Il a brièvement été en couple avec sa complice des Frères Scott l'actrice Sophia Bush, puis avec une autre membre de la série, Shantel Vansanten. Il a aussi partagé la vie d'Eve Hewson, la deuxième fille du chanteur Bono, pendant cinq ans. Quant à Alexandra Park, c'est sur le tournage de la série The Royals - où elle incarnait la princesse Eleanor Henstridge - qu'il a fait sa rencontre.

Côté carrière, James Lafferty est apparu dans la série horrifique The Haunting of Hill House sur Netflix. En octobre 2020, on le retrouvera dans la série The Right Stuff disponible sur Disney+. De son côté, Alexandra Park est notamment apparue au cinéma dans le film Ben is Back au côté de Julia Roberts.