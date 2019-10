James McAvoy remarié en secret : l'acteur et Lisa Liberati se sont dit oui

Il est des stars, comme le chirurgien Paul Nassif, qui font de leur mariage une superproduction ! D'autres, à l'image de Nicki Minaj, s'unissent à leur moitié dans l'urgence. D'autres encore profitent de cet heureux événement dans le plus grand secret. C'est le cas de James McAvoy, qui s'est marié à sa compagne Lisa Liberati.

Le scoop est signé du Daily Mail. Le site britannique révèle que James McAvoy et Lisa Liberati se sont dit I do, à une date pour l'instant inconnue. Aucune autre précision sur la cérémonie n'a été publiée, alors que James McAvoy a scellé son amour pour la deuxième fois, après son premier mariage avec l'actrice Anne-Marie Duff.

James et Anne-Marie s'étaient unis en 2006, sont devenus parents en 2010 avec la naissance de leur fils Brendan et ont divorcé en 2016. Peu de temps après cette séparation, l'acteur récemment vu dans Ça : Chapitre 2 (sorti le 11 septembre 2019) et X-Men : Dark Phoenix (sorti le 5 juin 2019) officialisait sa nouvelle romance avec Lisa Liberati.

Les nouveaux époux se sont rencontrés sur le tournage du film Split, paru en février 2017. James McAvoy en est le héros et y interprète Kevin, un kidnappeur schizophrène. Lisa Liberati était assistante de production.

Le 11 septembre dernier, James McAvoy était invité sur le plateau de l'émission Late Show with Stephen Colbert. Le comédien écossais portait une alliance à son annulaire gauche. Il a récemment été vu à Philadelphie avec Lisa Liberati, qui portait elle aussi l'anneau symbole de leur union.