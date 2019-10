Nicki Minaj mariée : Une union dans l'urgence, avant la grande fête

Le mariage de Nicki Minaj et Kenneth Petty a ravi les millions de fans de la rappeuse. Ils en apprennent un peu plus sur la cérémonie. Les nouveaux époux se sont unis dans l'urgence et lancés dans l'organisation d'une grande fête.

Après avoir obtenu une licence au mois d'août, Nicki Minaj (née Onika Tanya Maraj, désormais Onika Tanya Maraj-Petty) et Kenneth Petty avaient 90 jours pour se marier. Le délai arrivait à son terme à la fin de ce mois d'octobre. Le couple s'est dit I do ce lundi 21 octobre 2019 à Los Angeles. Seuls Nicki, son mari Kenneth, et le pasteur, qui a officié la cérémonie, étaient présents.

Ainsi, Nicki Minaj et Kenneth Petty ont été déclarés mari et femme, en l'absence de leurs familles respectives. Les amoureux ont tout de même l'intention de les réunir à l'occasion d'une grande cérémonie.

Selon TMZ, la bombe de 36 ans et son époux imiteront Justin Bieber et Hailey Baldwin. Eux aussi, ont célébré leur mariage en grande pompe, le 30 septembre 2019 dans la ville de Bluffton, après une cérémonie des plus intimes.