Nicki Minaj mariée : La rappeuse a épousé son chéri, Kenneth Petty

Nicki Minaj et Kenneth Petty ont obtenu leur licence de mariage au mois d'août, à partir de là, ils avaient 90 jours pour sauter le pas. Le couple s'est uni dans la plus grande discrétion, à la manière de Justin Bieber et Hailey Baldwin. Ces derniers avaient reçu leur licence en septembre 2018 et ont célébré leur mariage le lundi 30 septembre 2019, dans la ville de Bluffton, en Caroline du Sud.

Nicki et Kenneth sont en couple depuis 2018. Leur relation a suscité de nombreuses réactions, à cause du passé criminel de Kenneth. L'homme a purgé sept ans de prison pour homicide, en avril 2002. Plus jeune, il avait été condamné pour agression sexuelle avec une arme blanche. Le crime avait été commis le 16 septembre 1994. Son auteur avait 16 ans. La victime était également âgée de 16 ans.

Kenneth Petty figure désormais dans le fichier fédéral américain des délinquants sexuels, accessible sur internet.