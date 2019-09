Nicki Minaj, à la retraite ? Elle quitte tout pour épouser un criminel !

Au placard les sous-vêtements sexy et les perruques colorées ! La rappeuse américaine Nicki Minaj a annoncé ce jeudi 5 septembre 2019 son intention de prendre sa retraite pour se consacrer à sa vie de famille et surtout à son futur époux ! "J'ai décidé de prendre ma retraite et de profiter de ma famille. (...) Je vous aime pour la vie" a-t-elle tweeté à l'intention de ses fans.

Entre tenues extravagantes et maquillage bariolé, la jeune femme inonde nos ondes et occupe nos écrans depuis 2010, date à laquelle elle a sorti son premier album, Pink Friday. En véritable provocatrice assumée, la New-Yorkaise de 36 ans enchaîne ensuite les collaborations et rencontre le succès avec des tubes comme Starships (2012) ou Anaconda (2014), illustrés par des clips dans lesquels elle joue avec une évocation crue de la sexualité et dévoile ses formes plus que généreuses au monde entier.