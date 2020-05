Jamie Lynn Spears : Sa fille Maddie, miraculée et sauvée grâce à un prêtre

Le 3 février 2017, Jamie Lynn Spears a vécu le pire jour de sa vie. Ce jour-là, la soeur de Britney Spears a failli perdre sa fille aînée Maddie victime d'un accident de quad. La fillette avait alors été éjectée violemment dans un lac. Inerte, la petite fille ne donnait plus aucun signe de vie à l'arrivée des secours. Interviewée par Maria Menounos, la chanteuse de musique country a raconté en détails ce terrible jour où elle a cru que sa fille était morte. "Nous avons plongé et nous avons pu la sauver. Quand nous avons finalement réussi à la sortir de l'eau... et que les premiers intervenants sont arrivés, nous pensions qu'elle était partie. Nous pensions avoir perdu notre fille" a-t-elle déclaré avec émotion avant d'ajouter : "À ce moment-là, j'ai ressenti tout ce que vous pouvez ressentir, je pense, jusqu'au pire. Il n'y a rien de pire que de regarder votre enfant et de simplement sentir que vous avez échoué. Et je ne voulais pas qu'elle pense que je ne pouvais pas la sauver. Elle ne répondait à rien".

Dieu m'a donné la bénédiction de me rendre ma fille

Admise en soins intensifs, l'état de la petite fille semble désespéré. Bouleversée, Jamie fait alors appel à un prêtre pour sauver sa fille. La femme de Jamie Watson raconte : "Il est allé lui mettre l'huile et lire les rites et elle s'est redressée et a commencé à donner des coups de pied, et ses mains ont commencé bouger. C'était notre premier signe qu'elle était là."

Sortie de ce cauchemar, la maman de Maddie (12 ans) et d'Ivey (2 ans) ne voit plus du tout la vie comme avant depuis cet accident. Reconnaissante, elle révèle : "J'ai affronté ma pire peur maintenant. Que puis-je gâcher ou faire de mal qui sera aussi horrible que ça ? Rien. Il n'y a rien. Dieu m'a donné la bénédiction de me rendre ma fille. Je l'ai perdue et je l'ai récupérée... donc je n'ai pas d'excuses. J'ai reçu la meilleure bénédiction possible. Je n'ai pas le droit de perdre une journée sur cette terre à me plaindre ou à être ingrate."