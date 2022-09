Jane Birkin et son frère liés par un drame insupportable : Andrew évoque leur relation particulière

Ils ont partagé beaucoup. Leur enfance en Angleterre, bien sûr, mais aussi des projets, beaucoup de projets. En 2013, Jane Birkin et son grand frère collaboraient à leur manière dans le livre Jane & Serge, a Family album. Il avait pris les photographies, elle avait écrit l'introduction. En 2022, le duo réitère l'exploit artistique avec un nouvel album de famille intime, qui sort le 28 septembre au éditions Albin Michel.

Âgés de 76 et 75 ans, Jane et Andrew Birkin ont vécu de très belles choses, mais aussi des malheurs. Ils ont notamment une expérience commune, sans doute la plus terrible. La chanteuse a perdu, comme vous le savez sa fille Kate Barry en 2013. Son grand frère, lui aussi, a assisté impuissant à la mort d'un enfant, son fils Alexander, dit Anno, mort à 20 ans, en 2001, dans un accident de la route. Ce gouffre émotionnel qu'il a traversé, le réalisateur a accepté de l'aborder dans les pages du magazine Paris Match.

Trois ans de montagnes russes, avec des très hauts et des très bas

Après avoir perdu son Alexander, Andrew Birkin a vécu "trois ans de montagnes russes, avec des très hauts et des très bas". "Puis vous vous stabilisez", précise-t-il. Pour lui rendre hommage, à sa manière, il a créé une fondation caritative en Afrique et édité les milliers de feuillets de poésie écrits par son fils, reliés dans un recueil qu'il vend toujours par correspondance. "C'est une façon de le faire revivre pour l'athée que je suis, admet Andrew. Je ne suis pas nostalgique, peut-être mélancolique. Jane aussi, mais n'est-ce pas le cas de toutes les familles ?"

Quelques années plus tard, Andrew Birkin perdait une nièce. Kate Barry, photographe de profession, fruit des amours de Jane Birkin et John Barry, est morte le 11 décembre 2013 après avoir chuté de son appartement, situé au 4e étage, au 5 rue Claude-Chahu dans le 16e arrondissement de Paris. La cause de ce drame n'a jamais été révélée, mais les membres de sa famille refusent fermement l'hypothèse du suicide...

