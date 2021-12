Jannik Schümann (Sissi) en couple : le séduisant comédien s'affiche dans les bras de son compagnon

Si le grand public découvre Jannik Schümann dans la série Sissi, au côté de Dominique Devenport, l'acteur de 29 ans n'en est pas à son coup d'essai. Originaire d'Hambourg, le jeune homme avait d'abord fait les belles heures de plusieurs séries germaniques, puis s'était fait sa place sur grand écran en jouant dans les films Barbara, Spieltrieb, Moi et mon monde ainsi que dans Coeurs ennemis, long-métrage de James Kent avec Keira Knightley et Alexander Skarsgård. En 2016, Jannik Schümann a été récompensé d'un Prix Askania pour sa contribution au monde du septième art - il avait eu droit au Shooting Star Award. Retenez bien son nom, l'acteur risque encore de faire parler de lui et ce, bien loin des mondanités autrichiennes et des bras d'Élisabeth en Bavière...