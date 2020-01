Jared Followill des Kings of Leon est papa pour la première fois !

Le couple marié depuis septembre 2012 avait annoncé la grossesse de Martha avec beaucoup d'humour. Pour l'occasion, leur chienne Bonnie avait chaussé ses lunettes et se prélaissaitau lit avec un bon bouquin : What to Expect When You're Expecting while sitting in bed and wearing glasses. [Que faut-il faire quand on attend un bébé et qu'on est dans son lit avec des lunettes, NDLR]

Jared est le dernier de la bande à avoir un enfant. Mariés en 2009, Nathan Followill et Jessie Baylin sont les heureux parents de Violet Marlowe, 6 ans et Olivier Francis, né en avril 2018. Son cousin Matthew Followill, guitariste du groupe, et sa femme Johanna Bennett ont accueilli leur premier enfant Knox Cameron, le 22 avril 2011. Son frère Caleb Followill et sa femme le top américain Lily Aldridge ont eu pour leur part une petite Dixie, née le 21 juin 2012 et un Winston Roy l'année dernière.

Tout au long de sa grossesse, Martha n'a jamais caché son baby bump. On l'a vu tour à tour devant un sapin de Noël, en maillot de bain une pièce - photo grâce à laquelle elle a annoncé qu'elle attendait une fille - ou encore dans les bras de son mari pour ses 33 ans.