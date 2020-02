Jarry : Les derniers mots de son père, mort dans ses bras

Devenu rapidement une figure emblématique du petit écran, Jarry (42 ans) a levé le voile sur l'une des plus grandes épreuves de sa vie dans l'émission La boîte à secrets le 7 février 2020. Sur le plateau de France 3, l'ancien membre du jury de Mask Singer a confié tout le respect et toute l'admiration qu'il avait pour son papa, décédé d'une tumeur au cerveau.

Il raconte, submergé par l'émotion au fil des mots : "Vous savez, mon père il a fait quelque chose pour mes frères et moi... Il n'a pas fait beaucoup d'études. Et c'était le seul, le dernier ouvrier en France dans une fonderie, qui acceptait d'être entouré de tous ces produits chimiques. Il savait chaque jour où il allait travailler qu'il allait mourir très tôt. Et il l'a fait parce qu'on était une famille très modeste, et qu'il ne voulait pas qu'on manque de quelque chose. Je ne pourrai jamais être à la hauteur de ça."

Va, vis et deviens

Ému aux larmes, Jarry reprend son souffle et explique comment il a accompagné son papa jusqu'à son dernier jour. "Mon papa a eu une tumeur au cerveau et il m'a demandé de l'accompagner dans sa maladie. Il est mort dans mes bras... Et il m'a dit : 'Va, vis et deviens.' Et je suis né..." "Une seconde fois", souffle Faustine Bollaert. Jarry acquiesce avant de sécher les larmes sur son visage.

Depuis, Jarry se bat pour la défense des soins palliatifs, menacés par le manque de moyens. Des soins extrêmement importants pour l'humoriste, qui permettent un "départ plus simple, plus doux, plus digne" à ceux condamnés à nous quitter. Cet "endroit où on rend à l'être humain une partie d'humanité importante avant de dire au revoir" est indispensable selon le comédien, qui rappelle que "la fin de vie ne devrait pas être une question d'argent". "Nos aînés, il faut les respecter, il faut les accompagner et il faut leur dire merci", chuchote-t-il, bouleversé.

Très engagé dans cette cause qui lui tient à coeur, Jarry a d'ailleurs créé l'association A2main pour défendre les soins palliatifs.