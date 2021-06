Jason Derulo jeune papa : Sortie sans bébé avec sa sublime compagne

Jason Derulo et sa femme Jena Frumes avaient annoncé la naissance de leur premier enfant sur leurs comptes Instagram respectifs le 19 mai 2021. La naissance d'un premier enfant est toujours un moment particulier pour des jeunes parents. Le chanteur américain avait choisi d'immortaliser le moment en faisant un vlog où l'on pouvait les suivre avec sa femme sur la route de l'hôpital, ainsi que lors de la rencontre avec leur fils Jason King Derulo.

Les deux tourtereaux ont pris un peu de temps pour eux sans leur tout jeune fils. Ils sont allés assister au combat de boxe entre Bryce Hall et Austin McBroom à Miami le samedi 12 juin 2021. Un combat entre deux influenceurs qui a été remporté par Austin Mcbroom, l'ancien basketteur devenu star de TikTok

Jena Frumes est une sublime mannequin, actrice et influenceuse américaine de 27 ans. Elle compte plus de 4 millions de followers sur Instagram et a été en couple par le passé avec l'ex de Mariah Carey, Nick Cannon.

Mais c'est bien avec Jason Derulo que la belle Jena a décidé de vivre sa vie. Ils sont ensemble depuis 2020. Elle avait à l'époque quitté le footballeur anglais Jesse Lingard pour le chanteur. Le bon choix pour la jeune femme qui, un an après l'officialisation de leur couple, a eu le bonheur d'accueillir un enfant.

Le chanteur américain a sorti son dernier titre Lifestyle il y a 4 mois, en duo avec Adam Levine, et le clip comptabilise déjà près de 16 millions de vues. Le séduisant artiste de 31 ans est connu pour ses nombreux tubes depuis la fin des années 2000, dont Swalla, Whatcha Say, Talk Dirty et Wiggle.

Jason Derulo est également une star sur les réseaux sociaux. Il réunit 7,8 millions d'abonnés sur Instagram mais c'est sur TikTok qu'il est le plus populaire, avec 46,5 millions de fans.