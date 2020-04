Jason Derulo : Il perd un pari et se rase un sourcil

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux, et s'occupent en se lançant des défis. Jason Derulo s'est prêté au jeu et a perdu, une défaite qui lui a coûté un sourcil...

Jason Derulo compte plus de 16 millions de followers sur TikTok. Il y a publié de nouvelles vidéos ce mercredi 23 avril 2020. Le chanteur de 30 ans s'est filmé avec un ami, Mr Movi, sur le terrain de basket de sa maison, à Los Angeles. Les deux hommes se sont affrontés au tir. Le premier qui ratait devait se raser un sourcil à la tondeuse.

Confiant, sûr de sa précision, Jason Derulo a enchaîné deux shoots réussis, et manqué le troisième. Conformément aux conditions du challenge, le chanteur s'est emparé d'une tondeuse et s'est rasé le sourcil gauche, sous les rires de ses potes.