Jason Derulo papa pour la première fois : sa compagne Jena Frumes a accouché

Quoi qu'il en soit, Jason Derulo ne pourrait pas être plus heureux. De plus, il est le premier de sa fratrie à devenir papa d'un petit garçon. "J'estime avoir fait beaucoup dans ma vie, non ? J'ai été capable d'accomplir beaucoup de choses, mais à un point, je me suis demandé : 'Ok, maintenant avec qui je partage tout ça ?'. Aussi, il n'y a personne pour continuer à porter mon nom. Mon frère n'a eu que des filles, même chose pour ma soeur. Donc il n'y a plus de Derulo. Je devais faire un garçon pour que quelqu'un continue à porter ce nom", développait-il face à Drew Barrymore dans son podcast au mois d'avril.

Pour rappel, Jason Derulo avait rencontré Jena Frumes - amie proche d'une certaine Christina Milian - l'année dernière dans sa salle de sport avant que la pandémie ne se déclare. Plus d'un an après leur coup de foudre, les voilà déjà parents. Encore une belle histoire de confinement.