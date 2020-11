Mort de Nick Cordero : sa veuve Amanda Kloots prête à "retrouver l'amour"

Quatre mois après la mort de son époux, Nick Cordero, Amanda Kloots donne des nouvelles de sa vie. Questionnée sur son futur, elle a expliqué ne pas être fermée aux rencontres. "J'aimerais trouver l'amour, encore. J'aurais dit ça à Nick si j'avais été sur mon lit de mort, et je pense qu'il m'aurait dit la même chose s'il avait pu parler", a écrit la professeure de fitness sur Instagram, le dimanche 15 novembre 2020.

Durant ce jeu de questions/réponses avec ses abonnés, Amanda Kloots a également expliqué qu'elle souhaiterait avoir d'autres enfants. Elle est déjà maman d'un petit Elvis, né de son mariage avec Nick Cordero. Âgé de 17 mois, le bambin est "un petit bout de mon mari", avait-elle sourit. "À chaque fois que je suis triste, il me rend de bonne humeur en deux secondes. Il me regarde avec ce large sourire et ses petites dents, et je suis instantanément transportée dans un autre état d'esprit", confiait la mère de famille à People , le 22 octobre dernier.

Déjà, elle trouvait des ressemblances entre Nick Cordero - décédé en juillet de graves complications dues au Covid-19 - et son petit garçonnet. "Il est calme et s'entend bien avec tout le monde. C'est exactement Nick. On a ce superbe petit garçon qu'on a créé ensemble. J'adore le voir grandir et je sais que Nick le regarde aussi", avait-elle tendrement confié.

Nick Cordero était un acteur star de Broadway âgé de 41 ans. Admis en mars au centre Cedars-Sinai de Los Angeles pour ce qu'il pensait être une pneumonie, l'acteur avait ensuite passé des tests pour le Covid-19, dont un est revenu positif. Amputé depuis de sa jambe droite, il survivait grâce à une dialyse, un ventilateur et un pacemaker. Il avait aussi longuement été plongé dans un coma artificiel.