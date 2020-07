Nick Cordero mort du Covid-19 : les premiers mots émouvants de son fils Elvis

Amanda Kloots doit désormais apprendre à vivre sans son mari, Nick Cordero, mort après de graves complications du coronavirus le 5 juillet 2020, à l'âge de 41 ans. Mercredi 29 juillet 2020, cette prof de yoga a fait un bien triste état des lieux.

"Chaque jour, alors que j'essaie d'accepter sa mort un peu plus, je réalise de nouvelles choses. Aujourd'hui, c'était que j'avais perdu notre famille. J'ai perdu mon mari. Elvis a perdu son père, mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'on avait perdu notre famille. On n'aura jamais ces souvenirs dont j'ai rêvé depuis qu'Elvis est né", a déploré Amanda Kloots, désormais maman solo d'un petit garçon de 1 an.

"Ça a été très dur. La douleur de tout ça a commencé à m'atteindre. Je suis en train de faire quelque chose, puis tout d'un coup, je m'arrête et ne bouge plus, et je ne peux plus penser ni bouger. Mon ventre me fait horriblement mal, plus que jamais, déplore-t-elle. Je partage ça avec vous aujourd'hui, car j'espère que quelqu'un peut comprendre ce que je dis."

Ce week-end, Amanda Kloots a révélé que leur fils Elvis avait prononcé ses premiers mots et elle a même partagé une vidéo de cette grande avancée. Lorsqu'elle lui demande où est son père, le petit garçonnet pointe une photo de son père et murmure "juste là". "Le fait qu'il sache toujours qui est son papa est incroyable pour moi", s'était même félicitée la mère de famille.