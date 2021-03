Jason Derulo bientôt papa : sa compagne, Jena Frumes, est enceinte !

"On s'est croisé à la salle de sport, racontait Jason Derulo à Page Six en août dernier. On s'est rendu compte qu'on avait ce même désir de s'entraîner tout le temps. Je l'avais déjà vue avant, et puis la deuxième fois, je me suis dit, 'Allez, je vais essayer de lui parler'. Le reste fait partie de l'histoire..." Mannequin, influenceuse, Jena Frumes est particulièrement active sur les réseaux sociaux dont la plateforme TikTok, sur laquelle elle s'affiche régulièrement en couple. C'est donc elle, parmi tant de prétendantes, qui a fini par mettre la main sur le célèbre "anaconda" du chanteur...