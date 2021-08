Jay Hernández (Magnum) marié : sa femme est elle aussi célèbre

C'est l'une des séries phares de TF1. Reprenant le concept de la série culte des années 80 et le personnage de Thomas Magnum, incarné originalement par Tom Selleck, Jay Hernández interprète un détective privé installé à Hawaii dans Magnum. Une vraie réussite que vous pourrez retrouver ce mardi 10 août sur TF1. Si tout va bien professionnellement pour l'acteur de 43 ans, les choses se passent également à merveille dans sa vie privée.

En couple depuis de nombreuses années, il s'est marié en 2006 avec l'actrice Daniella Deutscher. Et comme son mari, cette dernière est actrice. La belle blonde de 45 ans a commencé très jeune sa carrière en jouant dans une série inédite en France, La fille de l'équipe. C'est d'ailleurs sur le plateau de cette série pour adolescents autour de l'univers du basket qu'elle va rencontrer son futur époux, Jay Hernández. Arrivé au cours de la quatrième saison du show, il va devenir un des personnages principaux des deux dernières saisons. Les deux acteurs partagent le point commun d'avoir tous les deux débuté dans cette série, qui a littéralement changé leur vie.

Un rôle au cinéma et quelques apparitions à la télévision

Après ce début de carrière à la télévision, Daniella Deutscher va passer au cinéma avec le film Special Forces en 2003. Elle reviendra ensuite à la télévision en participant à des épisodes des séries à succès Amour, Gloire et Beauté et Las Vegas. Une carrière qui a démarré sur les chapeaux de roues, mais qui semble s'être plutôt calmée ces dernières années donc. De son côté, Jay Hernández a poursuivi sa carrière au cinéma en faisant partie du casting du film Suicide Squad aux côtés de Jared Leto, Will Smith et Margot Robbie.