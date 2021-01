Jazz : Le père de Laurent était en prison, il explique et confie un imprévu de taille

Laurent n'a donc plus qu'une chose en tête, faire ses papiers d'identité. Mais le coronavirus est venu perturber ses plans. "Quand je suis arrivé au Portugal hier soir, j'ai vu qu'ils allaient reconfiner le 15. Je me suis dit qu'il me restait peu de temps pour tout faire, que c'était impossible et que j'allais rester bloqué au Portugal. Je suis allé avec mon père et mon frère au centre de la carte d'identité et des passeport ce matin et finalement on a réussi à faire la carte d'identité en urgence. Il peut au moins voyager en Europe. Si on a de la chance, on peut avoir le passeport demain sinon ça veut dire que je reste bloqué ici. J'y crois, je vous tiens au courant. Je suis super content de voir mon père en tout cas. Au pire des cas, je ferai venir Jazz et les enfants", a-t-il conclu.