Jazz, son demi-frère Lakhdar Rahim change de vie : sa reconversion inattendue moquée

Sur le réseau social de vidéos virales, l'ancienne star de télé-réalité publie alors quelques instants de son quotidien. En pantalon noir et veste polaire noire et bleue, aux couleurs de la société spécialisée dans le livraison de colis. Devant ses plus de 70 000 fidèles followers sur TikTok, Lakhdar Rahim s'affiche ainsi sans filtre. De quoi surprendre certains internautes qui se souviennent de lui dans Garde à vous ou La Villa des coeurs brisés. "Regardez-le, avant il passait à la télé et maintenant il est livreur", lance-t-il en vidéo, citant certaines remarques. Et de répondre : "Où est le problème ?"