Jazz, son fils Cayden victime d'un accident : elle raconte leur grosse frayeur qui l'a "paralysée"

Plus de peur que de mal... Depuis qu'elle est maman, Jazz multiplie les mésaventures avec ses enfants et particulièrement avec son petit garçon Cayden. En effet, on se souvient notamment que l'enfant avait failli se noyer en novembre 2019. Heureusement, le terrible accident s'était bien terminé puisqu'après un séjour à l'hôpital et une petite période de coma, le fils de l'influenceuse (alors âgé de seulement 9 mois) avait pu rentrer chez lui sain et sauf.

Depuis cet épisode éprouvant, tout semble aller pour le mieux. À ceci près que la jeune maman de 30 ans est régulièrement appelée par la directrice de l'école de son fils et ce, pour diverses raisons. Agacée, celle qui s'est rendue sur le plateau de Danse avec les stars pour se produire aux côtés de sa soeur, n'a pas hésité à monter au créneau sur son compte Instagram. Lundi 28 septembre 2022, la starlette s'est emparée de son téléphone pour expliquer l'accident de son fils qui a dû être à nouveau hospitalisé. Visiblement dévastée par les événements, elle affiche un visage baigné de larmes aux côtés de son petit garçon. "J'ai eu trop mal de le voir hurler de douleur comme ça. Maintenant tout va bien, c'est fini. Je vous raconte après, j'ai besoin de souffler", a-t-elle d'abord écrit en story avant de rentrer dans les détails de vive voix.

"Ce matin alors que je travaillais, le téléphone a sonné. C'était la proviseur de l'école. (...) Elle m'explique que mon fils a eu un accident pendant la récréation. En gros il était assis sur un vélo derrière un copain et il est parti sans prévenir, du coup il a pris la roue dans le visage. (...) Donc je fonce à l'école et quand j'arrive mon fils est à l'infirmerie. Mon fils a failli péter. Il avait un sparadrap sur la lèvre. L'infirmière me dit que c'est profond et qu'il faut aller à l'hôpital", explique-t-elle avant de conclure : "Donc on va voir le chirurgien qui me dit qu'il faut faire 5 points de suture et mettre de la glu pour ne pas qu'il rigole. Ils l'enveloppent dans un drap pour le tenir puis le chirurgien ouvre la plaie et fait une piqure d'anesthésie. Ensuite il passe un crochet, comme un hameçon pour recoudre. Pendant ce temps-là mon fils hurle à l'agonie, il ne peut pas bouger, il me criait de l'aider. J'aurais voulu avoir 100 fois sa douleur... ça m'a paralysé !".

Une histoire qui s'est fort heureusement de nouveau bien terminée.