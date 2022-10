Jazz : Voyage en business, hôtel de luxe... Les coulisses de son passage dans Danse avec les stars dévoilées

L'aventure Danse avec les stars s'est arrêtée pour Eva Queen. La chanteuse de 21 ans s'est fait éliminer à l'issue de l'émission diffusée ce vendredi 30 septembre. Un départ jugé injuste par ses nombreux fans. Pour eux, Eva est tout sauf coupable. Son danseur non plus. La fautive ne serait autre que sa soeur Jazz, venue la surprendre sur le parquet durant l'épisode des "danseurs mystères". Chaque participant débutait sa chorégraphie avec son partenaire habituel, avant d'être rejoint par un proche, sans connaître son identité à l'avance. Et ils sont tous unanimes pour dire que Jazz n'a pas vraiment assuré. Elle avait pourtant mis toutes les chances de son côté...

Dans sa story Instagram (voir diaporama), la star de téléréalité a dévoilé les coulisses de cette surprise parisienne, comme elle l'avait promis à ses fans. Malgré la déception, Jazz était on ne peut plus fière d'avoir soutenu et accompagné sa soeur. Il faut dire que son voyage avait tout pour donner le sourire. Jazz a emmené sa petite famille à Paris en classe business. Un vol au cours duquel elle s'est montrée très complice avec sa petite fille Chelsea. Mère et fille rigolaient et se chariaient. Un bonheur qui faisait plaisir à voir.

Une fois touchée la terre ferme, Jazz et son clan ont pris la direction du M Social Paris, hôtel de luxe du 9e arrondissement de Paris, non loin du quartier de l'Opéra. Ils n'avaient d'ailleurs rien à envier aux grands palaces de la capitale. Toujours en story, Jazz a dévoilé l'intérieur de leur suite familiale : 2 chambres et un immense salon suffisamment grand pour accueillir tout ce petit monde avant des répétitions stressantes.

Si elle a tout donné avec Eva Queen, cette dernière a fini par être évincée du concours de danse. Elle a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux juste après son élimination. Encore en tenue face au miroir, la candidate s'adresse à ses tristes abonnés : "J'ai passé une aventure courte mais j'ai tellement kiffé ! Merci à tous pour vos messages, ne soyez pas déçus. Plein de belles choses arrivent. Je vous aime." Eva va pouvoir profiter encore un peu de sa soeur avant son retour à Dubaï. Le meilleur des réconforts.