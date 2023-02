Jean-Baptiste Boursier (BFM Politique) : Très rares confidences sur son épouse et leur havre de paix loin de Paris

Ce 12 février, les téléspectateurs ont comme chaque semaine rendez-vous avec Jean-Baptiste Boursier sur BFMTV où il présente tous les dimanches BFM Politique, de 12h à 13h. Une émission dont il a hérité à la rentrée 2020 en même temps que BFMTVSD, diffusée le vendredi de 19h à 20h30 et les samedi et dimanche de 18h à 20h.

Pour le reste, Jean-Baptiste Boursier est un homme très discret ! En effet, en fouillant un peu sur son compte Instagram officiel, impossible d'y dénicher une quelconque information sur sa vie privée. Il a fallu se replonger dans le portrait que lui a consacré Libération en 2008 pour se souvenir qu'il était un homme heureux en ménage. A 40 ans, le journaliste file le parfait amour avec une mystérieuse femme dont on ne sait rien mais qui est "son épouse" comme l'indiquait nos confrères à l'époque. Avec elle, "il loue un appartement dans le centre de Paris", précisaient-ils.

Sa maison du bonheur avec sa femme

Mais ce n'est pas au coeur de la capitale que Jean-Baptiste Boursier et sa moitié s'épanouissent le plus. Dès que l'occasion se présente, les amoureux s'exilent dans le Perche et "passent leur temps libre" dans une maison qu'ils ont achetée il y a de nombreuses années. "Je veux que ce soit la maison du bonheur, où les amis passent, où on boit du vin et où on joue au mölkky", lâchait le présentateur pour Libération.

Dix ans après ces propos, en 2018, Jean-Baptiste Boursier livre de nouvelles confidences sur ce petit cocon qu'il s'est construit avec sa femme. "Je m'y enfuis dès que je peux", avouait-il lors d'une interview pour Gala, expliquant y apprécier tout particulièrement le calme et surtout... l'absence de wifi : "Là-bas, je n'ai pas de réseau. Donc je coupe complètement. Ça me fait un bien fou."

Au passage, lors de cet entretien, Jean-Baptiste Boursier déclarait timidement tout son amour pour sa compagne, dont il a besoin au quotidien. "J'aime savoir que ma femme a regardé mes émissions. Elle est un soutien de tous les jours. Son regard m'est précieux", reconnaissait-il.