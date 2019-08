Jean-Baptiste Maunier, futur papa impatient : naissance imminente de son bébé

Beaucoup se souviennent de Jean-Baptiste Maunier comme de Pierre Morhange, le jeune choriste du film de Christophe Barratier sorti en 2004. L'acteur a bien grandi puisqu'il s'apprête à devenir papa. Ce premier enfant qu'il a tant hâte de découvrir est le fruit de son amour pour la très jolie Léa Arnezeder.

Tout au long de la grossesse de sa compagne, Jean-Baptiste Maunier a partagé des photos de cette période si particulière. Mais aujourd'hui, le charmant comédien de 28 ans est plus impatient que jamais. Sa belle Léa est engagée dans le neuvième mois, ce qui signifie que leur bébé ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. "Plus que quelques jours, on t'attend mon petit bonhomme #love #9months @leaarnezeder 'Mom&Dad'", a-t-il publié sur sa page Instagram lundi 12 août 2019, laissant sous-entendre qu'il s'agit donc d'un petit garçon. Le futur papa apparaît près de sa compagne, posant, avec tendresse, sa main sur son ventre très arrondi.