Jean-Baptiste Mendy : Mort foudroyante du boxeur à 57 ans

Le monde de la boxe a perdu l'un de ses champions. Jean-Baptiste Mendy est mort le 31 août 2020 à l'âge de 57 ans. Il a succombé à un cancer du pancréas. La triste nouvelle a été annoncée par son fils Ellyson à L'Équipe mardi 1er septembre, au lendemain de sa mort survenue dans un hôpital parisien. "Cela a été très rapide. Il a appris sa maladie fin juin-début juillet et cela a été l'escalade", a-t-il fait savoir. Jean-Baptise Mendy, ex-champion WBA et WBC des légers, est donc parti en quelques semaines.

La WBA a rendu hommage, sur Twitter, au Français (55 victoires, dont 31 avant la limite, 8 défaites, 3 nuls), qualifié de "l'un des plus grands combattants de l'histoire de son pays". De nombreux hommages ont suivi, comme celui de Michel Denisot. "L'ancien champion du monde de boxe Jean-Baptiste Mendy est parti. Pensées pour sa famille. On l'aimait pour son style et son panache", a-t-il publié sur le même réseau social. "Un merveilleux direct, des esquives proches de la danse, la classe à l'état pur, un sourire de tous les instants,une gentillesse infinie, un titre mondial et de multiples ceintures européennes, c'était Jean-Baptiste Mendy qui vient de nous quitter, un an après Jean-Claude Bouttier", a de son côté réagi le journaliste sportif Charles Biétry. Jean-Claude Bouttier, boxeur et ami des stars, dont Alain Delon, s'est en effet éteint en août 2019 à l'âge de 74 ans.

Brahim Asloum, lui aussi ancien champion de boxe, a également exprimé son immense tristesse sur Instagram : "Quel chagrin d'apprendre la disparition de Jean-Baptiste, grand boxeur si élégant et si populaire ! Toutes mes sincères condoléances à sa famille. Notre grand champion qui a tant donné à la boxe s'est battu contre la maladie dans l'indifférence... Très très triste..."