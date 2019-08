Mort de Jean-Claude Bouttier, boxeur et ami des stars

L'ancien boxeur Jean-Claude Bouttier, qui avait notamment acquis une notoriété mondiale grâce à ses multiples combats pour décrocher le titre de champion du monde, est mort samedi 3 août 2019. C'est son ami Charles Bietry qui a dévoilé la triste nouvelle sur Twitter.

"Jean-Claude Bouttier, vaincu par la maladie, nous a quittés aujourd'hui. Le boxeur s'était illustré par ses titres de champion d'Europe et ses combats mythiques contre Monzon. Le consultant avait avec talent fait vivre la boxe sur Canal +. L'ami nous laisse un immense vide", a écrit Charles Bietry, journaliste sportif français et ancien directeur des sports de la chaîne cryptée, sur son compte Twitter. Dans la foulée, la discrète ministre des Sports Roxana Maracineanu a elle aussi opté pour ce réseau social pour lui rendre hommage. "Ses combats ont enflammé les passionnés de boxe des années 70. Sa voix a bercé les soirées des amoureux du noble art. C'était un personnage charismatique. La boxe française perd l'une de ses grandes figures. Adieu Jean-Claude Bouttier", a-t-elle réagi.

De son côté, l'AFP a retracé sa vie et sa carrière, rappelant qu'il était né près de Laval et que la boxe a été son terrain de jeu pendant des années. Jean-Claude Bouttier était devenu champion de France en janvier 1971 avant de conquérir cinq mois plus tard le titre européen. L'ancien sportif avait affronté par deux fois dans sa carrière Carlos Monzon : la première fois à Colombes le 17 juin 1972 et, touché à l'oeil, il avait abandonné en raison d'une hémorragie interne puis, la deuxième fois, les deux hommes s'étaient retrouvé au stade Roland-Garros, le 29 septembre 1973, lors d'une revanche organisée par l'acteur Alain Delon, ami de Bouttier. Ce dernier avait donné une interview à L'Equipe revenant sur cette rencontre. "Il avait en face de lui un petit gars qui a été apprenti boucher. Lui a été apprenti charcutier. Il avait beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Il m'a même invité chez lui pour que je puisse préparer dans les meilleures conditions ce championnat du monde", expliquait-t-il. Monzon l'emporter aux points...

Dans sa carrière de boxeur professionnel, Jean-Claude Bouttier avait disputé 72 combats pour 64 victoires (dont 43 KO), 1 match nul et 7 défaites. Après avoir quitté ce milieu en 1975, il s'était lancé dans l'organisation de combats de boxe et avait lancé sa propre marque de vêtements. A partir de 1980, il était consultant sur Canal+ et ce pendant plus de 30 ans. Petit fait amusant, l'ancien champion avait aussi joué pour Claude Lelouch dans le film Les Uns et les autres.