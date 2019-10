Jean-Charles (Les 12 Coups) : "Ma soeur m'avait dit que je détrônerais Paul"

Il a 22 ans, il est passionné de cinéma et de tout ce qui touche à l'art audiovisuel, mais surtout il a réussi à faire tomber Paul de son piédestal ! Le jeune Jean-Charles a finalement évincé Paul, jeudi 10 octobre 2019, après que ce dernier a bouclé sa 153e participation au jeu télévisé Les 12 coups de midi (TF1) présenté par Jean-Luc Reichmann.

Dans une interview exclusive, Le Figaro lui demande si défier le champion incontesté de l'émission faisait partie de ses plans : "Avant l'enregistrement, j'avais prévenu les candidats en coulisses que si jamais ils étaient encore dans le vert, je choisirais Paul pour le duel. Comme j'étais moi-même dans le rouge, j'ai tenté le tout pour le tout et ça a fonctionné. Un jour, ma soeur m'avait dit : 'C'est toi qui détrônera Paul'. Je ne la croyais pas, je ne savais même pas que Paul était encore dans le jeu avant de me rendre sur le tournage. Mais finalement, à ma grande surprise, elle avait raison", déclare le jeune homme actuellement en recherche d'emploi.

Évidemment, Jean-Charles n'a pas non plus échappé à la question de savoir comment a réagi le perdant en coulisses : "Après l'enregistrement de sa défaite, il était juste un peu agacé mais c'est normal. Il m'a quand même félicité et taquiné. Il m'a dit qu'il avait décidé d'appeler le nounours géant remporté la veille dans la vitrine comme moi, Jean-Charles ! On a bien rigolé", affirme le nouveau Maître de Midi avant de révéler qu'il n'a plus aucun contact avec Paul.