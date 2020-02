Jean Daniel est mort à 99 ans : hommages d'Anne Sinclair et François Hollande

La nouvelle est tombée ce jeudi 20 février 2020 : Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur devenu L'Obs, est mort à l'âge de 99 ans. Comme l'a rapporté l'AFP, cette figure du journalisme et de la gauche est décédée mercredi soir. "Le plus prestigieux journaliste français s'est éteint. Il fut à la fois un témoin, un acteur et une conscience de ce monde", a témoigné l'Obs.

De nombreuses personnalités ont rendu hommage à ce lui qui, en 1964, avait fondé le Nouvel Observateur avec Claude Perdriel, pour finalement démissionner du poste de directeur de publication en 2008. "Par sa plume, sa culture, sa constance dans ses engagements, son courage physique et moral, il a été une conscience et un modèle pour ma génération", a témoigné Anne Sinclair. "Jean Daniel était une conscience. Une conscience pour la paix, pour l'indépendance des peuples, pour la gauche. Il continuera à inspirer ceux qui l'ont connu et lu", a déclaré François Hollande sur Twitter.