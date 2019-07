Jean Dujardin enfant : il dévoile une adorable photo de lui petit

C'est la nouvelle application du moment. Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes utilisent l'application FaceApp qui permet de vieillir le visage. Mais ce 18 juillet 2019 sur Instagram, Jean Dujardin a préféré aller à contre-courant en partageant une photo de lui petit.

Plutôt que de publier une photo de lui vieilli, l'acteur de 47 ans a dévoilé une photo souvenir sur laquelle il apparaît enfant. En noir et blanc, ses fans ont ainsi pu le découvrir avec son sourire sans dent et sa salopette. Une publication qui n'a pas manqué de faire réagir ses nombreux abonnés parmi lesquels Hélène Ségara et l'actrice Lilou Fogli. Cette dernière a d'ailleurs souligné la ressemblance physique entre le comédien et sa fille Jeanne, 3 ans, née de son mariage avec Nathalie Péchalat.