Jean-Louis Aubert "très diminué" : retour sur ses récents ennuis de santé

Il a vu la lumière au bout du couloir. Il y a quelques mois, alors qu'il pensait avoir attrapé le coronavirus, Jean-Louis Aubert a dû faire face à un diagnostic pour le moins surprenant. Lui qui n'avait jamais rencontré le moindre soucis pour respirer s'est aperçu que ses poumons étaient en parfait état d'usage... contrairement à son coeur. Comme il l'explique dans les colonnes du magazine Paris Match, les spécialistes ont détecté, en contrôlant son état de santé, une déformation de naissance qui fait que la valve aortique du chanteur était "toute petite".

"Je n'avais jamais entendu parler de cette déformation, personne dans ma famille n'avait eu de problèmes de coeur, précise-t-il. Enfin c'est ce que je croyais, parce qu'en fait on l'a tous, mais tout le monde s'en fout. La conséquence, c'est que tu peux mourir du jour au lendemain, ou subir une attaque cardiaque qui te laisse dans un drôle d'état. Donc la solution, c'est d'opérer au plus vite." Jean-Louis Aubert a été subi une intervention chirurgicale au mois de juillet. Plusieurs cardiologues lui avaient prédit un avenir terrible, lui affirmant que comme Joe Strummer ou Mick Jagger, il pouvait "tomber n'importe quand".

Tout est bien qui finit bien pour le musicien chouchou des Français. Mais pas sans quelques aléas. Opéré pendant 4h30, Jean-Louis Aubert a été victime d'une infection de la vessie et des reins qui a failli le priver de ce qu'il chérit le plus au monde : la guitare. "J'ai dû recevoir une piqûre d'antibiotique par jour pendant un mois, se souvient-il. C'était impitoyable. Je me suis retrouvé très diminué." Le 14 août 2020, toutefois, le public l'a retrouvé flambant neuf sur les réseaux sociaux, assis au piano. De cette expérience difficile, il n'en ressort que plus fort. La réédition de son album Refuge contient d'ailleurs un titre inédit, Va où ton coeur te dit, qui a résonné en lui alors qu'il se réveillait de son opération. Sacrée expérience...

Retrouvez l'interview de Jean-Louis Aubert dans le magazine Paris Match, n° 3737 du 17 décembre 2020.