Jean-Louis Schlesser au tribunal pour une affaire d'armes : il évite la prison...

Remis en liberté sous contrôle judiciaire le samedi 24 juillet 2021, l'ancien champion automobile Jean-Louis Schlesser a été jugé par le tribunal correctionnel de Nice, mardi 24 août. Il lui était reproché des faits de violence avec arme ainsi que de détention d'armes. La justice a été clémente.

Comme le rapporte Nice-Matin, Jean-Louis Schlesser avait été arrêté et brièvement placé en détention provisoire suite à la plainte d'une certaine Ayna. Une femme qui tient un restaurant à Nice. En mai dernier, elle assure que l'ancien sportif se serait présenté dans son établissement, face à elle, pour lui remettre une enveloppe. Mais, sans dire un mot, il aurait ouvert son blouson pour lui montrer une arme. Une intimidation qui aurait eu grand effet sur la plaignante et a été démentie par l'accusé devant la cour. Il jure que celle-ci aurait menti pour être certaine que la police prenne sa plainte "au sérieux".

Si Jean-Louis Schlesser avait Ayna dans le collimateur s'était en réalité à cause du mari de celle-ci, Sultan ! En effet, à le croire, ce dernier aurait entretenu une "relation toxique" avec sa propre épouse. "Je voulais qu'il cesse de nous importuner", a expliqué l'accusé, pour justifier sa démarche contre le couple adverse. On apprend au passage que madame Schlesser et Sultan auraient entretenu une liaison ayant mal tournée puisqu'une plainte pour viol avait été déposée mais classée sans suite par le parquet en janvier.

L'ancien champion, aux deux victoires dans le Paris-Dakar et aux cinq titres de coupe du monde des rallyes-raids, a reconnu avoir des armes à son domicile mais n'a pas manqué de souligner qu'elles ont "entre 30 et 40 ans". Après trois heures d'audience, Jean-Louis Schlesser a été relaxé du délit de violence avec arme. En revanche, il a été condamné à six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour détention d'armes. Un moindre mal puisqu'il évite ainsi de finir derrière les barreaux.