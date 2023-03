Jean-Luc Reichmann ébahi : Grande première dans Les 12 Coups de midi avec un "cas de figure assez étonnant"

Les téléspectateurs de TF1 ont assisté à une scène incroyable dans Les 12 Coups de midi, ce mardi 28 mars 2023. Céline a offert une grande première à l'émission comme l'a dévoilé le présentateur Jean-Luc Reichmann, par le biais d'un extrait dévoilé sur Twitter.

Ce mardi, la Maître de midi actuelle Céline en était à sa quinzième participation. Elle avait une cagnotte de 24 400 euros en début d'émission. Et la pression était à son comble pour la Bourguignonne car l'Etoile Mystérieuse était complètement découverte. Elle avait donc la possibilité de la remporter en cas de Coup de maître. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu comme le public a pu le découvrir.

Ce mardi, Céline a notamment affronté l'ancien candidat de Koh-Lanta Maxime (2018 et 2021). Et elle a battu ses concurrents avec brio. En outre, en enchaînant cinq bonnes réponses, elle a réalisé un Coup de maître. Elle avait ainsi enfin la possibilité de faire une proposition pour l'Étoile mystérieuse et ainsi décrocher la vitrine d'une valeur de 44 252 euros. D'autant plus qu'on le rappelle, elle était totalement à découvert. Pourtant, la joie a vite laissé place à la peur du côté de la candidate.

Je vous sens totalement perdue

"Ça va être un gros moment mais je vous sens totalement perdue", a souligné Jean-Luc Reichmann. Céline a donc reconnu qu'elle n'avait aucune idée de l'identité de la personnalité derrière l'Etoile mystérieuse. "Alors là, on est dans un cas de figure assez étonnant. Vous l'avez compris, tout le monde va voir de qui il s'agit. Et vous vous avez cherchez et vous n'avez pas trouvé. Je vous laisse la réflexion pendant douze secondes", a poursuivi le compagnon de Nathalie Lecoultre. La jeune femme a alors proposé l'acteur James Van Der Beek, une mauvaise réponse. "1ère dans l'histoire des 12 Coups ‼️ Céline fait un Coup de Maître, elle peut proposer quelqu'un mais...", peut-on donc lire en légende de l'extrait vidéo en question partagé par le présentateur.