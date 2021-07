Jean-Luc Reichmann ému : il a pris une "décision douloureuse" pour sauver Dona

Jean-Luc Reichmann a encore plus d'amour à donner à son fidèle compagnon ! Son adorable toutou Dona a été amputé de l'une de ses pattes avant. L'animateur, ému de retrouver son fidèle compagnon, a partagé une photo de lui sur Instagram et Twitter ce vendredi 9 juillet 2021.

"Malheureusement dans la vie, il y a des décisions douloureuses à prendre... Même sur 3 pattes, je t'aime mon chien", a-t-il écrit en légende d'une photo de son beau labrador. Sa publication a naturellement touché de nombreux internautes qui se sont empressés de souhaiter un prompt rétablissement au chien dans les commentaires. "Il est très beau même avec trois pattes", l'a-t-on même complimenté. Et au passage, Jean-Luc Reichmann a tenu à passer un message important : "À l'approche des vacances, n'abandonnons pas nos animaux."

Heureusement, Dona ne connaîtra pas ce terrible sort puisqu'elle se trouve dans un foyer aimant auprès de l'animateur et de sa famille nombreuse. Même si l'amputation d'une patte est un acte chirurgical important, il est dit que la plupart des chiens s'en remettent très rapidement et peuvent par la suite reprendre une vie tout à fait normale et sans souffrance. C'est en tout cas tout ce que l'on peut souhaiter à Dona !