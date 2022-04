Jean-Luc Reichmann : Enorme bourde dans Les 12 Coups de midi, le présentateur brise le silence

Mercredi 20 avril 2022, Jean-Luc Reichmann était aux commandes d'un nouveau numéro des 12 Coups de midi (TF1). Et cela n'a pas échappé aux fidèles téléspectateurs, une erreur s'est glissée dans le jeu télévisé. Le soir-même, le présentateur de 61 ans a donc publié une vidéo afin de faire une petite mise au point.

Après 13 victoires et 51 393 euros de gains, Maël a été éliminé de la compétition par un certain David. Mais ce n'était pas là le seul fait marquant de l'émission diffusée hier. Lors de l'épreuve du Coup Fatal, le nouveau Maître de midi était opposé à une jeune femme prénommée Océane. Et une erreur s'est glissée dans la question concernant le lieu de naissance du Général de Gaulle.

Océane n'ayant pas su répondre, Jean-Luc Reichmann a précisé qu'il était né à Colombey-les-Deux-Eglises (une commune française située dans le département de la Haute-Marne). Une réponse incorrecte puisque, comme l'ont souligné certains internautes, c'est à Lille que le Général de Gaulle a vu le jour. "Le Général de Gaulle est bel et bien né à Lille et enterré à Colombey-les-Deux-Églises ‼️ Rectificatif de l'émission de Midi sans aucune conséquence pour notre candidate Océane. Bonne soirée à Tousss", a écrit le compagnon de Nathalie Lecoultre. Et en vidéo, dans laquelle il apparaît en tenue décontractée et avec une casquette, il a précisé qu'il venait de s'apercevoir de "l'énorme bourde". Il a rappelé que la candidate avait passé la question et qu'il avait donc lu ce qui était marqué sur l'ordinateur, à savoir Colombey-les-Deux-Eglises. "C'est une erreur d'ordinateur. Ne vous inquiétez pas, aucun impact pour Océane par rapport au jeu du Coup fatal. Comme ça va très très vite, je n'ai pas eu le temps de réagir. (...) Je tenais à rectifier parce que c'est quand même de l'Histoire et c'est important pour nous d'être au plus proche de la vérité", a-t-il conclu.