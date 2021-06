Jean-Luc Reichmann et son ex-compagne en bons termes : rares photos de la mère de Rosalie

Jean-Luc Reichmann est forcé de s'y faire : sa fille Rosalie n'est plus un bébé. La jolie blonde est déjà même une adulte âgée 23 ans, un âge où elle est en capacité de s'exposer d'elle-même sur les réseaux sociaux. Rosalie fait même sensation à chacune de ses apparitions sur Instagram en postant des moments de son quotidien. La fille de l'animateur régale également les internautes lorsqu'elle s'affiche dans les bras de son beau Valentin, son compagnon qui a été validé par Jean-Luc Reichmann.

La plateforme sociale est aussi un moyen pour elle de faire des déclarations d'amour à ses parents, et notamment à sa maman, qui est séparée de Jean-Luc Reichmann depuis de nombreuses années maintenant. Il s'agit d'une certaine Nathalie Leboutte, avec qui l'animateur semble entretenir encore aujourd'hui de bonnes relations. Pour la fête des mères en 2020, il s'était d'ailleurs ému devant une photo de sa fille et de sa mère. "Juste pour te dire au combien je t'aime .... Merci pour toute la force que tu m'as transmise : Bonne fête maman", avait écrit Rosalie sous sa publication.

Et pour la figure de TF1 de réagir via un commentaire : "Magnifique photo. Magnifique papier peint. Je me rappelle l'avoir prise la veille de mon départ pour aller remplacer Marie-Ange Nardi sur l'émission 40 degrés à l'ombre sur FR3. Elle venait de se faire attaquer par un lion".