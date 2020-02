Jean-Luc Reichmann "retenu en otage" : sa nouvelle mésaventure

Les galères se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Jean-Luc Reichmann. Le 5 février 2020, le coup d'envoi de la 22e édition du Festival de Luchon a été donné. Et vendredi 7, l'animateur et acteur de TF1, que l'on retrouve notamment dans Léo Matteï, était convié à l'occasion de la diffusion de deux épisodes de la saison 7 de sa série, dont le lancement est prévu le 27 février sur la première chaîne. La séance est prévue pour 17h30 et à partir de 19h, l'époux de Nathalie doit assurer une séance de dédicaces. Mais un souci pourrait venir perturber toute son organisation.

Ce matin, Jean-Luc Reichmann est allé à l'aéroport pour se rendre sur les lieux. S'il pensait passer un voyage tranquille, on lui a vite rappelé que ce ne serait pas aussi simple. En raison de la grève nationale des contrôleurs aériens, le présentateur de 59 ans est coincé au sol. "Levé à 5h du matin pour être bloqué minimum 4h à l'aéroport. Les contrôleurs aériens nous donnent rendez-vous peut-être pour des infos à 11h10", a-t-il d'abord écrit en commentaire d'un panneau sur lequel la grève était annoncée. En attendant que la situation se rétablisse, il a pris le temps de prendre un selfie de lui avec un air quelque peu embêté, dans l'avion. "RETENUS en OTAGE dans l'avion par les contrôleurs aériens ... La grève continue avec obligation de monter dans l'avion, et interdit de sortir... Elle est pas belle, la vie !?", a-t-il écrit en légende de sa publication.

Mais Jean-Luc Reichmann n'est pas du genre à se laisser abattre. Laurent Ournac, qui est sur place, lui a fait savoir en commentaire qu'il l'attendait. "J'arrive Lolo", lui a répondu son ami. Depuis, l'animateur des 12 Coups de midi n'a pas donné de nouvelles en stories ou sur son fil d'actualité. Espérons donc pour lui que son avion a réussi à décoller afin qu'il honore son engagement.