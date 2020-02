Jean-Luc Reichmann en pleine inondation : photo de sa maison envahie par l'eau

Jean-Luc Reichmann est l'un des animateurs les plus appréciés des téléspectateurs et travaille beaucoup. Il multiplie notamment les tournages du jeu phare de TF1, Les 12 coups de midi. Alors, le week-end il aime se ressourcer chez lui auprès des siens. Pour ce faire, il a opté pour une jolie maison située à la campagne. Mais voilà, celle-ci est actuellement envahie par les eaux.

Il ne fait pas très beau en France en ce moment et il pleut beaucoup. Résultat, certaines régions ont été inondées et Jean-Luc Reichmann est une victime directe de ces intempéries. Dimanche 2 février 2020, le célèbre présentateur âgé de 59 ans a publié un selfie de lui et l'eau boueuse qui a envahi son terrain. Le sourire aux lèvres, il a commenté : "Week-end humide... Et vous ?!"

Une première montée des eaux qui ne l'a pas empêché de rejoindre la capitale afin d'assister, comme Philippe Etchebest, au match qui a opposé la France à l'Angleterre (24-17) en ouverture du tournoi des VI Nations au Stade de France. Mais lundi 3 février, Jean-Luc Reichamnn a constaté en ouvrant ses volets que l'inondation avait pris de l'ampleur. Après avoir immortalisé la vue de sa fenêtre, il a laissé entendre en commentaire qu'il ne pourrait peut-être pas se rendre au travail : "Bonjour ‼️... Bon... je pense partir au boulot en pédalo aujourd'hui, non ⁉️... Bonne semaine à Tousss"

Les téléspectateurs qui suivent l'animateur sur son compte Instagram ne lui en tiendront pas rigueur s'il ne travaille pas aujourd'hui. Compatissants, ils ont pour la plupart d'entre eux conseillé à l'homme de télévision de rester bien au chaud près de la cheminée.