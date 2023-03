Jean-Luc Reichmann, son identité volée par un ado : des stars sont tombées dans le panneau, impressionnantes révélations

Pendant plusieurs années, Jean-Luc Reichmann n'a pas souhaité se créer de comptes officiels sur les différents réseaux sociaux. Mais une rocambolesque mésaventure l'a finalement poussé à le faire. Lundi 6 mars 2023, les masques sont tombés. Dans une vidéo intitulée Ces gens ont vécu des histoires improbables et posté par le Youtubeur Pierre Croce, un jeune homme prénommé Louis a tenu à faire part d'une anecdote incroyable. En effet, pendant près de 6 ans, il a usurpé l'identité de l'animateur sur Twitter !

Si le jeune garçon, âgé de 12 ans à l'époque, a pensé que son canular ne serait pas pris au sérieux, il s'est rapidement rendu compte que les choses lui échappaient et que les internautes le prenaient pour le vrai Jean-Luc Reichmann. "Il y a 7 ou 8 ans, j'avais 12 ans. J'étais en vacances. Je m'ennuie. Je regarde si Jean-Luc Reichmann a Twitter. Il n'a pas Twitter. Donc, je me dis qu'il faut lui faire un compte. Moi, ça part d'une bonne intention. J'écris bien 'compte parodique'. Le compte s'appelait Jean-Luc Reichmann et l'arobase, c'était 'LucReichmann'", commence-t-il par expliquer. Rapidement, le jeune adolescent voit son nombre d'abonnés exploser. "Moi, je pars du principe que j'ai écrit 'compte parodique'. Si les gens tombent dans le panneau, ce n'est plus mon problème", se dédouane-t-il.

J'ai gagné 14.000 abonnés en six minutes !

Peu à peu, Louis prend la confiance et contacte d'autres stars. "Un soir, je décide d'écrire un tweet pour Pascal Obispo. J'avais 13 ans et demi. Je lui écrit en DM : 'Bonsoir mon cher Pascal, une question me taraude. Avec quel produit vous lavez-vous les cheveux ? Du shampooing ou du gel douche ?'. Et là, Pascal Obispo bloque Jean-Luc Reichmann", explique-t-il avant d'ajouter qu'il a également contacté Jean-Pierre Pernaut et que celui-ci lui a répondu !

Sa crédibilité gagne tellement de terrain que même Cyril Hanouna et la chaîne TF1 tombent dans le panneau. "On met 'TPMP'. Et on voit en direct Cyril Hanouna dire : 'Mes petits chéris, je vous mets tous les réseaux de Jean-Luc. Lui, il était sur le plateau. Mais c'est mon compte Twitter qui est apparu à l'antenne de 'TPMP' devant Jean-Luc Reichmann. J'ai gagné 14.000 abonnés en six minutes ! (...) Du jour au lendemain, TF1 m'a envoyé tous les jours les rapports de diffusion et me mentionne sur leurs rapports d'audience", raconte-t-il en riant.

Mais la blague prend fin lorsque le jeune homme publie le tweet de trop et annonce la naissance d'un enfant marqué par une tâche de vin. "Là, c'était trop gros. Et Jean-Luc Reichmann a dû se créer un compte Twitter et m'a bloqué", explique-t-il avant de révéler qu'il a par la suite été candidat aux 12 coups de midi. "Je le vois, mais lui, ne sait pas qui je suis. (...) Je n'ai pas pu lui avouer, parce qu'est inavouable", admet-il pour conclure.