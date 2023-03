Diaporama : Jean-Luc Reichmann, son identité volée par un ado : des stars sont tombées dans le panneau, impressionnantes révélations

Jean-Pierre Pernaut et Cyril Hanouna eux-mêmes tombent dans le panneau. Exclusif - Jean-Luc Reichmann - Soirée "Télé 7 Jours Summer Party" au restaurant "Monsieur Bleu" à Paris le 14 juin 2022. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

Finalement, Jean-Luc Reichmann se rend compte de la supercherie et décide de créer son propre compte officiel. Exclusif - Jean-Luc Reichmann - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La chanson challenge" au Château de Chambord, qui sera diffusée le 26 juin sur TF1 Après le succès de la première édition, " LA CHANSON CHALLENGE " revient sur TF1 pour une soirée inédite et exceptionnelle, produite par DMLS TV, le samedi 26 juin à 21h05. " LA CHANSON CHALLENGE " est une émission au cours de laquelle de nombreux artistes vont se lancer un challenge : chanter une chanson très éloignée de leur univers habituel. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

Jean Luc Reichmann, le parrain de la 14ème édition de l'Africa Eco Race, donne le départ du Rallye le 15 octobre 2022, sur le Quai Antoine 1er face au Star's N Bar à Monaco. Organisé par Jean Louis Schlesser, c'est sur les traces de Thierry Sabine que l'Africa Eco Race écrit son histoire depuis quatorze ans. C'est le seul rallye-raid qui s'élance de l'Europe en l'occurrence de Monaco après avoir satisfait aux vérifications administratives et techniques à Menton. Trois pays seront traversés en 15 jours, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. L'arrivée se fera à Dakar, aux bords du Lac Rose le 30 octobre. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

14 / 21