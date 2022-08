Jean-Luc Roméro brisé par la mort de son mari Christophe à seulement 31 ans, touchantes révélations

Jean-Luc Roméro, militant de longue date de la lutte contre le Sida ainsi que du droit à mourir dans la dignité, est aujourd'hui également engagé contre le chemsex. Avec la mairie de Paris, il a souhaité travailler à une campagne de prévention et d'information. "Avant son décès, je connaissais bien sûr le phénomène, mais je n'avais pas réalisé son ampleur (...) C'est une pratique extrêmement addictive, car elle nourrit deux dépendances : celle au sexe et celle aux drogues (...) Je pense qu'il faut exclure l'axe de la moralisation, car on sait que cela ne fonctionne pas", a-t-il expliqué au site Pourquoi docteur. Jean-Luc Roméro, qui a assuré avoir découvert "le jour de sa mort" que son mari pratiquait le sexe sous drogues, avait aussi comme ambition de faire en sorte que le triste décès de Christophe Michel ne soit pas vain. "Je voulais aussi qu'il ne soit pas mort pour rien", dit-il.