Jean-Marie Bigard, son rapport à l'alcool : sa femme Lola Marois fait des révélations

Jean-Marie Bigard a encore frappé. Mardi 16 février 2021, l'humoriste a de nouveau fait parler de lui après son passage dans Touche pas à mon poste. Et pour cause, il s'est attiré les foudres des chroniqueurs de Cyril Hanouna après avoir fait passer plusieurs messages sur les vaccins. "Je suis un complotiste, moi. Je vais te dire un autre mot. (...) Ceux qui ne sont pas des complotistes pour moi sont des collabos", a-t-il même lâché. Des propos qui n'ont pas manqué de faire polémique.

La femme de Jean-Marie Bigard, Lola Marois, a alors été appelé à calmer les ardeurs. Mercredi, la comédienne a accepté de se faire le porte-parole de sa moitié en venant à son tour dans Touche pas à mon poste. "Le tort de Jean-Marie, c'est d'arriver avec des certitudes ! Il vient ici avec une sorte de vérité absolue que même des scientifiques n'ont pas. Le tort qu'il a c'est surtout sur la forme", a-t-elle reconnu. Un trait de caractère qu'elle ne connaît que trop bien puisque le papa des jumeaux Jules et Bella (8 ans) se comporte ainsi dans la sphère privée. "On a l'impression qu'on ne peut pas le contredire. Il est comme ça à la maison, même sur d'autres sujets, je vous rassure. Et c'est quelque chose que je lui reproche souvent, c'est que quand il dit quelque chose, on a l'impression qu'il a la science infuse, en tout cas, qu'il croit l'avoir, donc c'est agaçant !"

Les peurs de Lola Marois

Pour autant, Lola Marois est une fervente défenseuse de la liberté d'expression et elle se refuse à condamner Jean-Marie Bigard, dont elle dépeint un joli portrait, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec lui. "Il a le droit de s'exprimer, il a le droit de venir ici pour le dire ici, il a le droit de le penser même si ses propos peuvent vous choquer et il a le droit de venir le dire ! (...) Même s'il a tort, même si je ne cautionne pas ce qu'il pense parce que moi je ne suis absolument pas dans une théorie du complot, il faut le savoir, vraiment... J'ai tendance à faire confiance à nos scientifiques, et même à notre gouvernement. Je pars du principe qu'il le faut sinon on se suicide tous collectivement... Mais pour autant, il a l'audace de venir ici et de dire ce qu'il pense alors en ça c'est assez héroïque. (...) C'est un justicier dans l'âme, c'est un amoureux de la vérité, de SA vérité, il pense, il est intimement convaincu qu'il dit vrai. Quand il dit ça, il n'est pas dans un délire", souligne-t-elle.

D'ailleurs, d'après l'actrice de Plus belle la vie, son mari ferait plus que jamais preuve d'une grande lucidité. "Il est sain de corps et d'esprit. Surtout en ce moment. Il ne boit plus depuis un mois et demi", a-t-elle révélé. Car il s'agirait apparemment d'un sujet sensible chez le couple et l'attrait de Jean-Marie Bigard pour l'alcool est bien l'une des seules choses de la vie que redoute Lola Marois. "J'ai peur pour lui s'il boit trop, j'ai peur pour lui quand il crie trop fort parce que j'ai peur qu'il se fasse péter une veine dans le cerveau", a-t-elle admis.