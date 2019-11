Jean-Marie Bockel : Mort de son fils Pierre, 29 ans, soldat tué au Mali

Dans la soirée du lundi 25 novembre 2019, treize militaires français de l'opération Barkhane ont trouvé la mort au Mali, dans la collision de deux hélicoptères engagés dans une mission de combat contre des jihadistes. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013, et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait fait 58 morts.

Dans la matinée du mardi 26 novembre, la ministre des Armées Florence Parly a dévoilé le nom des victimes des treize militaires tués. Parmi elles figure Pierre Bockel, 29 ans, lieutenant du 5e Régiment d'hélicoptères de combat de Pau et fils de l'ancien ministre et sénateur centriste français Jean-Marie Bockel.

Jean-Marie Bockel ministre du Commerce en 1986 sous le gouvernement Fabius puis secrétaire d'Etat sous les gouvernements Fabius et Fillon II. Depuis plus de huit ans, il occupe la fonction de sénateur du Haut-Rhin et a été maire de Mulhouse durant vingt et un ans.

Suite à l'annonce de la mort des treize militaires français, Emmanuel Macron s'est exprimé via son compte Twitter. "Treize de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces treize héros n'avaient qu'un seul but : nous protéger. Je m'incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades", a publié le président de la République. "Respect, compassion et solidarité à nos soldats et à leurs familles. La Nation toute entière doit être rassemblée pour témoigner admiration et gratitude à ces hommes d'exception qui ont sacrifié leur vie pour la France. Honneur et Patrie", a de son côté réagi l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy. Et les hommages ne cessent de se poursuivre pour saluer le courage de ceux qui ont donné leur vie au nom de la Paix.