Jean-Michel Maire a 61 ans : visage et corps, il a succombé à plusieurs chirurgies, révélations...

L'heure est à la fête pour Jean-Michel Maire ! Le journaliste et chroniqueur de Touche pas à mon poste souffle sa 61e bougie ce jeudi 3 novembre 2022. Un nouveau cap important pour celui qui a toujours tenté de contrer le temps qui passe, notamment sur son physique.

En effet, Jean-Michel Maire n'a jamais caché être un adepte de la chirurgie esthétique. En 2017, c'est toutefois Cyril Hanouna qui prenait un malin plaisir à vendre la mèche autour d'une mystérieuse opération. "Jean-Michel n'est pas là cette semaine parce qu'il a fait une opération de chirurgie esthétique. Vous allez voir. Il sera de retour lundi et vous verrez le changement, c'est frappant", avait annoncé l'animateur à l'époque. Jean-Michel Maire confirmait plus tard sur Twitter, révélant avoir retouché à ses paupières. Mais, d'après lui, cette intervention était davantage médicale qu'esthétique. "Je souffrais d'une maladie terrible que j'avais hérité de mon père, d'une paupière qui tombait sur l'oeil progressivement. J'avais l'oeil de plus en plus petit. (...) Ils font une petite incision je ne sais pas où, du coup, ça ouvre un peu plus l'oeil", expliquait-il sur Non Stop People.

Au passage, sous les conseils de son chirurgien, Jean-Michel Maire en profitait pour modifier ses poches des yeux. "La veille de l'opération, il m'a dit : "Jean-Michel, je t'ai regardé hier soir à la télévision, en fait ce ne sont pas tes paupières le plus important, ce sont les poches'", avait-il rapporté. Ainsi, il avait déboursé 5000 euros pour tout corriger, "2 500 euros les paupières et 2 500 euros les poches".

Jean-Michel Maire ne s'est pas arrêté là pour s'offrir une nouvelle jeunesse. Il s'est également fait greffer des implants capillaires il y a quelques années. En 2017, il avait par ailleurs recours à une méthode pour affiner son ventre, sans passer par une opération. Mais, deux ans plus tard, il succombait bien à l'appel du bistouri pour subir une liposuccion du ventre, du dos, des poignées d'amour ainsi qu'une gynécomastie (qui consiste à enlever la graisse au niveau de la poitrine). A l'époque, il avait partagé les images de son opération sur ses réseaux sociaux...