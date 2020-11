Jean-Michel Maire en couple : photos de sa jeune et sensuelle compagne Marion

Le 1er juin 2020, Jean-Michel Maire avait fait une grande annonce dans Touche pas à mon poste sur C8. L'ex-reporter de guerre avait dévoilé être en couple. Et l'élue est de toute beauté.

"On a un amour en commun : les chiens. Il se trouve qu'elle a deux chiens et comme elle était confinée avec eux dans un petit appartement, je lui ai proposé de venir chez moi parce que j'ai la chance d'avoir une terrasse. Je lui ai dit que les chiens auraient plus de place et que ce serait moins compliqué pour elle (...) Deux jours, trois jours, quatre jours, et puis elle est restée deux mois", avait-il expliqué. Cette relation est née "progressivement" et elle dure ! Pour ce deuxième confinement les revoilà ensemble, dans le même appartement. Mardi 17 novembre 2020, le célèbre chroniqueur a partagé en story une publication de sa compagne - et de leurs chiens évidemment. Ainsi pouvait-on voir le nom du compte Instagram de Marion. Il nous était impossible de ne pas aller le consulter.

Comme on peut le voir, Marion aime l'aventure et sport. Elle a beaucoup voyagé par le passé (Inde, Thaïlande notamment) et prend soin de son corps, elle fait du footing. Visiblement plus jeune que Jean-Michel Maire, la jolie brune a posté quelques photos d'elle en maillot de bain et une autre où elle apparaît topless, de dos et dévoile un sensuel tatouage. "Ca faisait longtemps que je n'avais pas fait la biatch en bikini", légende-t-elle une fois. Elle est aussi téméraire et n'a pas hésité à se raser une partie du crâne. Un enfant revient souvent sur les photos, est-ce son fils ?

La dernière photo de Jean-Michel Maire et Marion date de la fin du mois d'août et ils s'amusent à faire des doigts d'honneur face à l'objectif. Interviewé par Voici en juillet, Jean-Michel Maire avait déclaré au sujet de sa vie amoureuse : "La fidélité me nuit, car je préfère quitter que de tromper (...) Je quitte souvent et je passe pour un connard, car j'ai beaucoup d'histoires !" Des propos qui ne semblent plus d'actualité et avec sa belle et jeune Marion.