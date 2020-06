Jean-Michel Maire en couple : rapprochement avec Marion en plein confinement

Lundi 1er juin 2020, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de C que du kif, sur C8. Et le présentateur de 45 ans a réussi à en savoir plus sur la vie amoureuse de Jean-Michel Maire.

Cyril Hanouna lui a clairement demandé s'il avait "une petite fiancée en ce moment". Après avoir admis auprès de son boss qu'il y avait un "petit quelque chose", le chroniqueur de 58 ans a révélé que l'heureuse élue se prénommait Marion et qu'il la connaissait depuis longtemps. S'ils n'étaient que de simples amis, le confinement a fini par les rapprocher. "On a un amour en commun : les chiens. Il se trouve qu'elle a deux chiens et comme elle était confinée avec eux dans un petit appartement, je lui ai proposé de venir chez moi parce que j'ai la chance d'avoir une terrasse. Je lui ai dit que les chiens auraient plus de place et que ce serait moins compliqué pour elle", a-t-il confié.

Au départ, la jeune femme n'a pas osé accepter sa proposition, par peur de le déranger. Mais elle a fini par changer d'avis quand Jean-Michel Maire lui a assuré que ce n'était que pour quelques jours. "Deux jours, trois jours, quatre jours, et puis elle est restée deux mois", a-t-il poursuivi. Si ça a été le coup de foudre entre le chien du chroniqueur et l'un de ceux de sa compagne, il n'en était pas de même pour leurs maîtres. "Ça s'est fait progressivement", a-t-il conclu le sujet. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, c'est un homme heureux. Espérons que cette idylle durera.

La dernière évocation de la vie amoureuse de Jean-Michel Maire date d'il y a un an. À l'époque, c'est Cyril Hanouna qui révélait qu'il était en couple : "Il est amoureux, Jean-Mi. On en a parlé en loge. Ça y est, il a repris avec une ex. Il est bien calé. Je connais bien la personne, je l'aime beaucoup. Et j'espère que, s'il y a un mariage, je serai témoin."