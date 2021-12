Jean-Pascal Lacoste aminci de 8 kilos : changement physique de taille, son secret dévoilé

C'est au mois d'avril que la nouvelle est tombée : la série Section de recherches arrivera prochainement à son terme avec la diffusion d'une "'mini saison 15' de deux épisodes". Pour tirer sa révérence en beauté, la production de la fiction historique de TF1 prépare "un beau final" en réunissant notamment tous les membres qui sont passés par cette unité spéciale de la gendarmerie nationale. Ainsi, une grande partie des acteurs du programme ont accepté de reprendre leur rôle le temps d'un épisode. C'est notamment le cas de Jean-Pascal Lacoste.

L'ancien candidat de la Star Academy a renoué avec son personnage de Luc Irrandonea avec un plaisir non dissimulé. "Je n'ai eu aucune appréhension. J'étais juste très content et fier qu'on me le propose", a-t-il confié lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. Il n'a même pas hésité à opérer une transformation physique pour l'occasion. "Je me suis dit que j'allais me préparer, je savais que j'allais avoir une scène en débardeur, donc j'ai perdu 8 kg pour le rôle parce que j'avais une légère surcharge pondérale en un tout petit peu moins de deux mois. J'ai eu une grosse préparation physique, côté muscu et bouffe", a-t-il expliqué. Ainsi, Jean-Pascal Lacoste est fier de dire qu'il était tout à fait "prêt pour le rôle". "Je suis très content de bien faire mon boulot, j'ai mûri aussi, je suis un peu moins branleur !", a-t-il estimé.

Rappelons que Jean-Pascal Lacoste a joué dans Section de recherches de 2006 à 2013 avant de se faire soudainement évincer du programme au bout de sept saisons. Il n'était à l'époque pas le seul puisque la production décidait de chambouler tout le casting en délocalisant le tournage dans les Alpes-Maritimes. "Je l'ai plutôt bien pris, je n'ai pas de rancoeur. On ne change pas une équipe qui gagne, mais là, une décision a été prise... Je pars sur une note positive", assurait Jean-Pascal dans Le Parisien. Huit ans plus tard, les retrouvailles n'étaient toutefois pas moins émouvantes. "Tout le monde s'entend super bien. L'osmose des anciens et des nouveaux, ça fonctionne super bien sur le plateau, et je pense que ça se ressentira à l'image. Et c'est sincère, même le midi à la cantine, on rigole tous énormément", a promis l'ex-agitateur pour Télé Loisirs.